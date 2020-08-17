В Совфеде РФ призвали США сесть за стол переговоров с Сирией

«Во-первых, мне непонятно, что вообще там делают американские войска. Президент Асад их туда не приглашал и соответствующего решения Совбеза ООН также не было. Но они там находятся уже не один год. Во-вторых, с кем они там воюют – с террористами или с правительственными войсками? Если есть какие-то претензии к правительству – значит садитесь за стол переговоров и договаривайтесь. Я думаю, что это станет предметом разбирательства на встрече Совета безопасности», - сказал сенатор.

Ранее НСН писала о подрыве в Сирии российско-турецкого патруля в сирийском Идлибе.

