В Совфеде РФ призвали США сесть за стол переговоров с Сирией

Сенатор Владимир Джабаров в беседе с НСН возмутился агрессией США в адрес сирийских военных.

Американская авиация нанесла авиаудар по позициям сирийских военных, передаёт РИА Новости со ссылкой на сирийское государственное телевидение.

По имеющимся данным, это произошло после отказа ВС Сирии пропустить американский патруль у города Камышлы на северо-востоке страны.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН призвал американцев решить вопросы с Сирией за столом переговоров, а само происшествие, по его мнению, станет предметом разбирательства на встрече Совбеза ООН.

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«Во-первых, мне непонятно, что вообще там делают американские войска. Президент Асад их туда не приглашал и соответствующего решения Совбеза ООН также не было. Но они там находятся уже не один год. Во-вторых, с кем они там воюют – с террористами или с правительственными войсками? Если есть какие-то претензии к правительству – значит садитесь за стол переговоров и договаривайтесь. Я думаю, что это станет предметом разбирательства на встрече Совета безопасности», - сказал сенатор.

Ранее НСН писала о подрыве в Сирии российско-турецкого патруля в сирийском Идлибе.

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ФОТО: фото НСН
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