Асад почувствовал себя плохо во время выступления в сирийском парламенте
Сирийский президент Башар Асад почувствовал недомогание в начале выступления перед депутатами сирийского парламента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на SANA.
Отмечается, что причиной послужило снижение артериального давления. В результате президент дважды взял перерыв, чтобы принять лекарство.
Как отмечает агентство, выборы депутатов прошли в июле. Выиграл выборы блок «Национальное единство» (Партия арабского социалистического возрождения, генсек Башар Асад), получив большинство мандатов.
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