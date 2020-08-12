Асад почувствовал себя плохо во время выступления в сирийском парламенте

Сирийский президент Башар Асад почувствовал недомогание в начале выступления перед депутатами сирийского парламента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на SANA.

Отмечается, что причиной послужило снижение артериального давления. В результате президент дважды взял перерыв, чтобы принять лекарство.

Как отмечает агентство, выборы депутатов прошли в июле. Выиграл выборы блок «Национальное единство» (Партия арабского социалистического возрождения, генсек Башар Асад), получив большинство мандатов.