Российско-турецкий патруль подорвался в Сирии
Турецкая машина сопровождения подорвалась на неустановленном боеприпасе во время совместного с российскими военнослужащими патрулирования участка трассы М-4 в сирийском Идлибе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Центр примирения враждующих сторон.
Есть ли пострадавшие среди турецких военных, не уточняется. Среди россиян раненых нет.
Совместное патрулирование проводится в Сирии с середины марта. С тех пор уже было несколько аналогичных инцидентов, когда на пути следования колонны взрывались боеприпасы. В июле патруль наехал на взрывное устройство на той же трассе М-4, тогда пострадали трое российских военных.
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