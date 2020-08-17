Российско-турецкий патруль подорвался в Сирии

Турецкая машина сопровождения подорвалась на неустановленном боеприпасе во время совместного с российскими военнослужащими патрулирования участка трассы М-4 в сирийском Идлибе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Центр примирения враждующих сторон.

Есть ли пострадавшие среди турецких военных, не уточняется. Среди россиян раненых нет.

Совместное патрулирование проводится в Сирии с середины марта. С тех пор уже было несколько аналогичных инцидентов, когда на пути следования колонны взрывались боеприпасы. В июле патруль наехал на взрывное устройство на той же трассе М-4, тогда пострадали трое российских военных.

