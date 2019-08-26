Укусить побольнее. Зурабишвили решает свои политические проблемы за счёт Абхазии и Осетии
Политолог Владимир Новиков прокомментировал НСН заявление президента Грузии о возвращении отделившихся республик.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала своим главным желанием и основной целью возвращение Абхазии и Южной Осетии в состав республики. Об этом она написала в цосетях по случаю 11 годовщины признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. Зурабишвили хочет вернуть Сухум и Цхинвал «под омофор» Тбилиси в ближайшем будущем, в срок её президентства, для чего она собирается использовать все мирные пути и средства.
Политолог Владимир Новиков в комментарии НСН выделил две основные причины, которыми можно объяснить это заявление.
«Первое, это риторика к дате. Есть такие дни – 8 августа (начало агрессии против Южной Осетии), 14 августа (начало грузино-абхазской войны), 27 сентября (день освобождения Сухума), 30 сентября (день победы абхазских войск над Грузией). Одна из таких дат – 26 августа. Пока живы люди, которые в этом участвовали, любой грузинский политик считает, что должен сказать нечто, использовать такую «датскую» риторику. Например, Зурабишвили сказал, что будет способствовать возвращению республик мирным путём. А что, есть какой-то мирный план, она что-то предложила? Ничего такого! Она нечто сказала и забыла, а реальная политика идёт своим чередом. Во-вторых, это высказывания в контексте внутриполитических проблем Зурабишвили. Она их имеет с момента своего избрания, главная из них, это сомнительность её легитимности. Следующее испытание – «ночь Гаврилова», когда возник этот казус с российским депутатом, усаженным в кресло спикера парламента в Тбилиси. Оппозиция, в частности, обвинила её в содействии России. В разгар этой истории Зурабишвили назвала Россию врагом. Однако «Грузинская мечта», при всяких красных линиях, это люди, заинтересованные в бизнесе с Россией, выступающие за нормализацию отношений с соседом. Зурабишвили понимает, что уязвима с этой стороны, поэтому должна наращивать риторику. В итоге идёт такое соревнование в патриотизме - она должна побольнее укусить политических противников», - отмети собеседник НСН.
Политолог также оценил актуальность самой идеи возможного возвращения Абхазии и Южной Осетии в Грузию.
«Эта идея будет жить достаточно долго. Очевидно, что прямое восстановление отношений по принципу «бывшие автономии идут к матери Грузии», уже просто невозможно. Если предположить какой-то интеграционный процесс, он возникнет на совершенно других основаниях и условиях. Совершенно очевидно, что примирение грузинского, абхазского и осетинского обществ должно быть отвязано от вопроса о государственном статусе этих двух бывших грузинских автономий. Продуктивный диалог может начаться, когда в Грузии психологически осознают необходимость принятие реальности», подчеркнул Владимир Новиков.
Саломе Зурабишвили пообещала стать гарантом достойной жизни жителей Абхазии и Южной Осетии, предоставления им права выбора и свободы слова, несмотря на их этническое происхождение.
Президент также заявила, что власти Грузии делают все возможное, чтобы решить проблемы отделившихся республик в гуманитарной, медицинской и образовательной сферах, а также в области бизнеса.
Грузинская армия в ночь на 8 августа 2008 года атаковала Южную Осетию и разрушила часть ее столицы Цхинвала. Россия встала на защиту жителей республики, многие из которых приняли гражданство РФ, введя войска. После пяти дней боевых действий грузинские военные были вытеснены из региона.
После этой агрессии Тбилиси Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Москва не раз констатировала, что это отражает реальное положение вещей. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили вступила в должность 16 декабря 2018 года. Согласно Конституции, она будет занимать этот пост до осени 2024 года.
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