Укусить побольнее. Зурабишвили решает свои политические проблемы за счёт Абхазии и Осетии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала своим главным желанием и основной целью возвращение Абхазии и Южной Осетии в состав республики. Об этом она написала в цосетях по случаю 11 годовщины признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. Зурабишвили хочет вернуть Сухум и Цхинвал «под омофор» Тбилиси в ближайшем будущем, в срок её президентства, для чего она собирается использовать все мирные пути и средства.

Политолог Владимир Новиков в комментарии НСН выделил две основные причины, которыми можно объяснить это заявление.

«Первое, это риторика к дате. Есть такие дни – 8 августа (начало агрессии против Южной Осетии), 14 августа (начало грузино-абхазской войны), 27 сентября (день освобождения Сухума), 30 сентября (день победы абхазских войск над Грузией). Одна из таких дат – 26 августа. Пока живы люди, которые в этом участвовали, любой грузинский политик считает, что должен сказать нечто, использовать такую «датскую» риторику. Например, Зурабишвили сказал, что будет способствовать возвращению республик мирным путём. А что, есть какой-то мирный план, она что-то предложила? Ничего такого! Она нечто сказала и забыла, а реальная политика идёт своим чередом. Во-вторых, это высказывания в контексте внутриполитических проблем Зурабишвили. Она их имеет с момента своего избрания, главная из них, это сомнительность её легитимности. Следующее испытание – «ночь Гаврилова», когда возник этот казус с российским депутатом, усаженным в кресло спикера парламента в Тбилиси. Оппозиция, в частности, обвинила её в содействии России. В разгар этой истории Зурабишвили назвала Россию врагом. Однако «Грузинская мечта», при всяких красных линиях, это люди, заинтересованные в бизнесе с Россией, выступающие за нормализацию отношений с соседом. Зурабишвили понимает, что уязвима с этой стороны, поэтому должна наращивать риторику. В итоге идёт такое соревнование в патриотизме - она должна побольнее укусить политических противников», - отмети собеседник НСН.

Политолог также оценил актуальность самой идеи возможного возвращения Абхазии и Южной Осетии в Грузию.

«Эта идея будет жить достаточно долго. Очевидно, что прямое восстановление отношений по принципу «бывшие автономии идут к матери Грузии», уже просто невозможно. Если предположить какой-то интеграционный процесс, он возникнет на совершенно других основаниях и условиях. Совершенно очевидно, что примирение грузинского, абхазского и осетинского обществ должно быть отвязано от вопроса о государственном статусе этих двух бывших грузинских автономий. Продуктивный диалог может начаться, когда в Грузии психологически осознают необходимость принятие реальности», подчеркнул Владимир Новиков.