«Америка вернулась!»: Байден выступил на Мюнхенской конференции

Президент Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден заявил о возвращении США на мировую арену. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в дистанционном формате, он назвал сотрудничество с Европой в рамках трансатлантического партнерство «краеугольным камнем».

Глава Белого дома подчеркнул, что союз между США и Европой должен оставаться ключевым в отношениях отдельных стран и в глобальном плане. «Я говорю всем: Америка вернулась! Трансатлантический союз вернулся, и мы не будем оглядываться назад», - заявил он.