«Америка вернулась!»: Байден выступил на Мюнхенской конференции
Президент Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден заявил о возвращении США на мировую арену. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в дистанционном формате, он назвал сотрудничество с Европой в рамках трансатлантического партнерство «краеугольным камнем».
Глава Белого дома подчеркнул, что союз между США и Европой должен оставаться ключевым в отношениях отдельных стран и в глобальном плане. «Я говорю всем: Америка вернулась! Трансатлантический союз вернулся, и мы не будем оглядываться назад», - заявил он.
По словам Байдена, Вашингтон будет также сохранять полную приверженность НАТО и Статье 5 устава организации, которая предусматривает коллективную оборону североатлантического альянса.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что новый президент США, как и его предшественник Дональд Трамп, скорее всего, будет добиваться от европейцев увеличения расходов на оборону.
При этом Столтенберг оценил Байдена как «сильного сторонника альянса».
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