«Мальчики для битья». В Совфеде пригрозили ЕС ответить «ударом на удар»

«Более того, Европа вслед за американцами штамповала всё новые и новые санкции. Откровенно говоря, всему есть предел. Действительно, какой смысл терпеть, если санкции вредят отношениям? Мы набрались сил, можем за себя постоять. Глава МИД Германии на днях со страхом упомянул, что Россия может обратить внимание на сотрудничество с другими регионами мира. Он предупредил европейских коллег, что они сами подталкивают Россию к сотрудничеству с Китаем. Но дело не в Китае. Если вы не хотите с нами сотрудничать, то мы найдем другие варианты для продвижения своих товаров и услуг», - отметил сенатор.

Джабаров считает, что заявление Лаврова должно стать серьезным предупреждением для Запада.

«Сюда же накладывается отличное выступление постпреда России в Совбезе ООН Василия Небензи, когда он обвинил Францию и Германию в срыве Минских соглашений по Украине. Так что пришло время отвечать ударом на удар. Мы не сторонники такой дипломатии, но если нас будут вынуждать, то мы сумеем за себя постоять», - заверил собеседник НСН.

Он добавил, что Россия не боится, что заявление Лаврова может отразиться на реализации проекта «Северный поток-2».