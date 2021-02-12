«Мальчики для битья». В Совфеде пригрозили ЕС ответить «ударом на удар»
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам в эфире НСН рассказал, что Евросоюз не оценил «уступки», на которые шла Россия в последние годы.
Москва не исключает разрыва связей с Евросоюзом, если Брюссель будет накладывать санкции на наиболее чувствительные секторы российской экономики, заявил в эфире шоу «Соловьев LIVE» глава МИД Сергей Лавров. «Хочешь мира – готовься к войне», – добавил министр.
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН рассказал, что Евросоюз не оценил «уступки», на которые шла Россия в последние годы.
«Более того, Европа вслед за американцами штамповала всё новые и новые санкции. Откровенно говоря, всему есть предел. Действительно, какой смысл терпеть, если санкции вредят отношениям? Мы набрались сил, можем за себя постоять. Глава МИД Германии на днях со страхом упомянул, что Россия может обратить внимание на сотрудничество с другими регионами мира. Он предупредил европейских коллег, что они сами подталкивают Россию к сотрудничеству с Китаем. Но дело не в Китае. Если вы не хотите с нами сотрудничать, то мы найдем другие варианты для продвижения своих товаров и услуг», - отметил сенатор.
Джабаров считает, что заявление Лаврова должно стать серьезным предупреждением для Запада.
«Сюда же накладывается отличное выступление постпреда России в Совбезе ООН Василия Небензи, когда он обвинил Францию и Германию в срыве Минских соглашений по Украине. Так что пришло время отвечать ударом на удар. Мы не сторонники такой дипломатии, но если нас будут вынуждать, то мы сумеем за себя постоять», - заверил собеседник НСН.
Он добавил, что Россия не боится, что заявление Лаврова может отразиться на реализации проекта «Северный поток-2».
«Вот об этом путь думает Германия и вся Западная Европа, ведь в газопроводе в первую очередь заинтересованы они. Мы рано или поздно найдем, куда свой газ продавать. У нас есть много потребителей на Востоке. А вот найдут ли они достаточно дешевый газ – не уверен. Наверное, им не очень здорово покупать дорогой американский сжиженный газ. Особенно при экономике, которая претерпела серьезный ущерб из-за коронавируса. Так что Европе и США настало время задуматься, куда мы двигаемся. Если они думают, что мы превратимся в мальчиков для битья, то они глубоко заблуждаются», - заключил парламентарий.
Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что смысл слов Лаврова был искажен. Он разъяснил, что Россия намерена развивать отношения с ЕС, не хочет их разрывать и не будет инициатором разрыва. Вместе с тем, Песков добавил, что, если Россия столкнется с рестрикциями, если «безумие возобладает», она «должна заблаговременно быть готова к самостоятельности».
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