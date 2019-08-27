В Совфеде обвинили сенатора США в пиаре на «антироссийском наркотике»
Андрей Климов заявил НСН, что американец просто «поймал информационную волну», которую разогнал Дональд Трамп.
Американский сенатор Рон Джонсон возмутился якобы отказом в визу в Россию, который получил в посольстве РФ. В ответ на это в дипмиссии заявили, что не получали запроса на въездные документы от представителя США. Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова прояснила ситуацию, рассказав НСН, что указанный сенатор был внесён в стоп-список России в ответ на аналогичные действия Вашингтона ещё давно, о чём прекрасно знал.
Заокеанский политик просто решил напомнить о себе накануне начала политической активности в США, заявил в эфире НСН зампред комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов. По его мнению, антироссийская риторика по-прежнему кажется американцам действенной.
«Я думаю, здесь сыграло роль начало политического года в Америке — надо о себе напомнить. Скандал, по его мнению, лучший способ. Ему кажется, что антироссийская тема выигрышна для американского конгрессмена. Он меньше всего думает о России. Он думает о своей publicity в кругах американцев, которые давно подсели на этот антироссийский наркотик. Только и всего. Мало того, я считаю, что мы зря пиарим всю эту американскую политическую мелкоту», — заявил Климов.
Примечательно, что накануне президент США Дональд Трамп выступал в пользу возврата России в формат G7. Однако, по словам российского сенатора, не стоит путать прагматические интересы американского лидера и методы повышения популярности рядового сенатора.
«Он поймал информационную волну. И волна пошла, потому что Трамп сделал ряд заявлений. Он делает эти заявления, потому что он рационалист, человек, который в отличие от Обамы движим не идейными догматами, а собственными представлениями о том, что выгодно, а что невыгодно. И как рационалист он понимает, что “семёрка” — это довольно бесполезный клуб. Потому что большинство его членов и так от него зависят, а остальные могут в двустороннем формате решить всё, что необходимо. И он видит, что если туда не вернуть Россию, то БРИКС затмит эту “семёрку”. Он так действует не потому, что он любит Россию, а потому что любит ту Америку, которая за него голосовала. А этот “друг” прислонился к информационной волне. Таких там, увы, хватает. А сам он никто, и звать его никак», — подытожил Климов.
Напомним, в минувшие выходные президент США Донaльд Трaмп допустил вероятность, что российский лидер Влaдимир Путин будет приглaшён нa следующий сaммит G7, который пройдёт в 2020 году в Соединённых Штaтaх. До этого его не поддержали в идее возврата России в формат большинство членов клуба. О том, зачем и насколько России нужен возврат в «Большую восьмёрку», читайте в материале НСН.
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