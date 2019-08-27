В Совфеде обвинили сенатора США в пиаре на «антироссийском наркотике»

Американский сенатор Рон Джонсон возмутился якобы отказом в визу в Россию, который получил в посольстве РФ. В ответ на это в дипмиссии заявили, что не получали запроса на въездные документы от представителя США. Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова прояснила ситуацию, рассказав НСН, что указанный сенатор был внесён в стоп-список России в ответ на аналогичные действия Вашингтона ещё давно, о чём прекрасно знал.

Заокеанский политик просто решил напомнить о себе накануне начала политической активности в США, заявил в эфире НСН зампред комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов. По его мнению, антироссийская риторика по-прежнему кажется американцам действенной.

«Я думаю, здесь сыграло роль начало политического года в Америке — надо о себе напомнить. Скандал, по его мнению, лучший способ. Ему кажется, что антироссийская тема выигрышна для американского конгрессмена. Он меньше всего думает о России. Он думает о своей publicity в кругах американцев, которые давно подсели на этот антироссийский наркотик. Только и всего. Мало того, я считаю, что мы зря пиарим всю эту американскую политическую мелкоту», — заявил Климов.

Примечательно, что накануне президент США Дональд Трамп выступал в пользу возврата России в формат G7. Однако, по словам российского сенатора, не стоит путать прагматические интересы американского лидера и методы повышения популярности рядового сенатора.