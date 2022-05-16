В случае вхождения Финляндии в НАТО Россия укрепит свою границу

Россия усилит группировку войск на границе с Финляндией, сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Сдержанная реакция. Финляндия - одной ногой в НАТО

Это произойдёт в том случае, если страна вступит в Североатлантический альянс и разместит на своих территориях ударное оружие НАТО. По словам парламентария, безопасности РФ ничего не угрожает.

Бондарев отметил, что Финляндия и Швеция решили вступить в Североатлантический альянс под давлением США.

Финляндия решила официально вступить в Североатлантический альянс (НАТО), сообщил президент страны Саули Ниинистё. Отмечается, что Россия отреагировала на членство Финляндия в НАТО сдержаннее, чем ожидалось

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ТЕГИ:НАТОФинляндия
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