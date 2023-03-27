В результате схода оползня в Эквадоре погибли 16 человек

Как минимум 16 человек погибли в результате схода оползня в городе Алауси в Эквадоре, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям страны.

В результате наводнения на юго-востоке Турции погибли пять человек

Уточняется, что 16 человек пострадали, 7 пропали без вести. Красный Крест сообщает о 163 разрушенных или поврежденных домах. Отмечается, что порядка 500 человек находились на пострадавшей от стихии территории.

Добавляется, что на месте происшествия все еще ведутся поисково-спасательные работы. В феврале управление по чрезвычайным ситуациям предупреждало о риске смещения и движения горных пород в районе Алауси.

Ранее Нидерландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший разрушительные землетрясения в Турции и Сирии, предупредил, что в марте на Земле произойдет новое мегаземлетрясение.

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ФОТО: pixabay.com
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