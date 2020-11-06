В Словении протестующих против ограничений из-за COVID-19 разогнали водометами
В Словении полицейские разгоняют водометами протестующих против ограничений из-за COVID-19 , инцидент произошел в центре словенской столицы Любляны. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на словенское агентство STA.
Как передает телеканал, волнения в Любляне начались в четверг вечером. На площади Республики, которая находится рядом со зданием правительства страны, собрались несколько сотен человек. Порядок действий протестующих заранее координировался в социальных сетях. Часть активистов принадлежат группе "Anonymous Slovenia".
Часть участников беспорядков вели себя вызывающе, они бросали в полицейских кусками разобранной брусчатки и горящими фаерами. В ответ правоохранительные органы применили водометы. Как передает агентство, это произошло впервые с 1991 года - в это время Словения получила независимость. По предварительным данным, в результате столкновений пострадали 3 человека.
По данным STA, демонстранты выступают против ограничений, вводимых властями из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19. Ранее в четверг 5 ноября ограничительные меры в связи с пандемией были продлены еще на неделю. В их числе комендантский час, запрет на собрания более 6 человек и обязательное ношение масок во всех общественных местах. В Словении за весь период пандемии скончался 471 человек с подтвержденным COVID-19.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+19 404 / сут.
Умерли
29 509+292 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+12 238 / сут.
- В Москве умерли 69 пациентов с COVID-19
- Путин выразил соболезнования канцлеру Австрии в связи с терактом в Вене
- Вирусолог дал прогноз о снижении уровня заболеваемости COVID-19 в России
- В МИД Армении обозначили «трех врагов» в Карабахе
- Twitter скрыл три публикации Трампа как содержащие «спорный контент»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru