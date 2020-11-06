В Словении протестующих против ограничений из-за COVID-19 разогнали водометами

Как передает телеканал, волнения в Любляне начались в четверг вечером. На площади Республики, которая находится рядом со зданием правительства страны, собрались несколько сотен человек. Порядок действий протестующих заранее координировался в социальных сетях. Часть активистов принадлежат группе "Anonymous Slovenia".

Часть участников беспорядков вели себя вызывающе, они бросали в полицейских кусками разобранной брусчатки и горящими фаерами. В ответ правоохранительные органы применили водометы. Как передает агентство, это произошло впервые с 1991 года - в это время Словения получила независимость. По предварительным данным, в результате столкновений пострадали 3 человека.

По данным STA, демонстранты выступают против ограничений, вводимых властями из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19. Ранее в четверг 5 ноября ограничительные меры в связи с пандемией были продлены еще на неделю. В их числе комендантский час, запрет на собрания более 6 человек и обязательное ношение масок во всех общественных местах. В Словении за весь период пандемии скончался 471 человек с подтвержденным COVID-19.

