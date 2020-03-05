В Словении подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Минздрав Словении подтвердил о регистрации первого случая заражения коронавирусом в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Заболевший вернулся из поездки в Марокко через Италию, где зафиксировано широкое распространение коронавируса. Он госпитализирован в больницу в Любляне. В настоящее время устанавливаются люди, с которыми контактировал заразившийся мужчина.

Ранее стало известно, что в Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализирован студент из Италии.





