В Словении парламент проголосовал за признание Палестинского государства

Парламент Словении признала Палестину в качестве независимого государства, сообщает телеканал RTV Slovenija.

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В голосовании приняли участие 53 парламентария из 90. 52 из них проголосовали «за».

Представители оппозиции обвинили правящую коалицию в нарушении парламентского регламента и заявили, что в знак протеста не приняли участие в голосовании. Правящая коалиция назвала поведение оппозиционных депутатов равнодушным по отношению к трагедии народа Палестины.

Ранее Ирландия признала Палестинское государство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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