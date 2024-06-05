В Словении парламент проголосовал за признание Палестинского государства
5 июня 202403:33
Парламент Словении признала Палестину в качестве независимого государства, сообщает телеканал RTV Slovenija.
В голосовании приняли участие 53 парламентария из 90. 52 из них проголосовали «за».
Представители оппозиции обвинили правящую коалицию в нарушении парламентского регламента и заявили, что в знак протеста не приняли участие в голосовании. Правящая коалиция назвала поведение оппозиционных депутатов равнодушным по отношению к трагедии народа Палестины.
Ранее Ирландия признала Палестинское государство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Словении парламент проголосовал за признание Палестинского государства
- В Индии во время испытаний разбился Су-30
- В Германии заявили, что НАТО готовит предлог для отправки войск на Украину
- Путин: Спортивные кружки вытягивают деньги из семей
- На Украине произошел скандал, связанный с торговлей органами бойцов ВСУ
- Кравцов заявил, что результаты пересдач ЕГЭ подготовят в течение недели
- Президент США объявил о вводе запрета на убежище для нелегалов из Мексики
- СМИ: Западу следует откликнуться на открытость России к переговорам по Украине
- СМИ: Зеленский не может договориться о мире из-за давления ультраправых националистов
- Байден допустил, что Украину могут не взять в НАТО
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru