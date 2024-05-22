Песков: Россия является правопреемницей СССР и признаёт государство Палестина

Он напомнил, что Россия является правопреемницей Советского Союза, в связи с чем «продолжается наша последовательная и транспарентная позиция в этой области».

«И это абсолютно укладывается в соответствующую резолюцию Совета безопасности ООН и в подход на основе двугосударственного урегулирования», - заключил представитель Кремля.

Ранее Ирландия и Испания официально ьобъявили о признании палестинского государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».