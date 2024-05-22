Песков: Россия является правопреемницей СССР и признаёт государство Палестина
СССР уже на финальной стадии своего существования признал государство Палестина. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он напомнил, что Россия является правопреемницей Советского Союза, в связи с чем «продолжается наша последовательная и транспарентная позиция в этой области».
«И это абсолютно укладывается в соответствующую резолюцию Совета безопасности ООН и в подход на основе двугосударственного урегулирования», - заключил представитель Кремля.
Ранее Ирландия и Испания официально ьобъявили о признании палестинского государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru