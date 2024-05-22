Песков: Россия является правопреемницей СССР и признаёт государство Палестина

СССР уже на финальной стадии своего существования признал государство Палестина. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава МИД Израиля отозвал посла в Испании из-за решения признать Палестину

Он напомнил, что Россия является правопреемницей Советского Союза, в связи с чем «продолжается наша последовательная и транспарентная позиция в этой области».

«И это абсолютно укладывается в соответствующую резолюцию Совета безопасности ООН и в подход на основе двугосударственного урегулирования», - заключил представитель Кремля.

Ранее Ирландия и Испания официально ьобъявили о признании палестинского государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПалестинаРоссияСССРДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры