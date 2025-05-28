В Словакии разрешили подавать мясо медведей в общепите

Утверждается, что каждую пойманную особь будут осматривать ветеринары. Если она будет признана пригодной для питания человека, то ее передадут кафе, столовым или ресторанам.

Новая мера связана с нападениями диких зверей на людей. За весну было зафиксировано минимум два случая смертей человека от лап медведей. Кабинет министров страны даже одобрил отстрел 350 из примерно 1300 всех проживающих в Словакии животных.

Ранее кабинет министров России запретил россиянам содержать дома крокодилов, медведей и дикобразов, напоминает НСН.

