В Словакии разрешили подавать мясо медведей в общепите
Министерство экологии Словакии разрешило употреблять в пищу мясо медведей в местах общественного питания. Об этом сообщил госсекретарь ведомства.
Утверждается, что каждую пойманную особь будут осматривать ветеринары. Если она будет признана пригодной для питания человека, то ее передадут кафе, столовым или ресторанам.
Новая мера связана с нападениями диких зверей на людей. За весну было зафиксировано минимум два случая смертей человека от лап медведей. Кабинет министров страны даже одобрил отстрел 350 из примерно 1300 всех проживающих в Словакии животных.
Ранее кабинет министров России запретил россиянам содержать дома крокодилов, медведей и дикобразов, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru