В Словакии назвали участие России во втором саммите по Украине необходимым
19 сентября 202406:01
Словакия приветствует желание Украины видеть представителей России на втором саммите мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел республики Юрайя Бланара.
По словам дипломата, конфликт вокруг Украины не имеет военного решения. Бланар указал, что республика выступает за поиск мирного решения конфликта.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал к участию России во втором саммите по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru