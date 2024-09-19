В Словакии назвали участие России во втором саммите по Украине необходимым

Словакия приветствует желание Украины видеть представителей России на втором саммите мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел республики Юрайя Бланара.

Кулеба: Россия сможет участвовать во втором саммите по Украине

По словам дипломата, конфликт вокруг Украины не имеет военного решения. Бланар указал, что республика выступает за поиск мирного решения конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал к участию России во втором саммите по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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