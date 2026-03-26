Около 30 стран обсуждают открытие судоходства в Ормузском проливе

Около 30 государств, включая большинство стран НАТО, объединились для обсуждения мер по обеспечению судоходства в Ормузском проливе. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте на брифинге.

По его словам, к консультациям также присоединились Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты. Участники обсуждают, каким образом и в каких районах можно обеспечить безопасность морских путей.

СМИ: Исход конфликта с Ираном связывают с Ормузским проливом

Необходимость таких мер возникла после обострения ситуации на Ближнем Востоке. После начала военной операции США и Израиля против Ирана Тегеран объявил о прекращении торговли через Ормузский пролив.

Через этот маршрут проходит до 20% мировых поставок нефти и более 30% сжиженного природного газа. Сообщалось, что некоторые суда подвергались атакам при попытке прохода через пролив, передает «Радиоточка НСН».

