В Словакии на выборах лидирует пророссийская партия Smer

Таковы результаты подсчета голосов с 75% участков. Лидер партии Фицо неоднократно призывал прекратить поддержку Украины, снять санкции в отношении Москвы и начать проведение мирных переговоров для прекращения конфликта вокруг Украины. По словам аналитиков, в случае победы Smer Словакия улучшит свои отношения с Россией.

Ранее стало известно, что Словакия прекратит поставки вооружений на Украину, если оппозиционная партия Smer войдет в состав нового правительства после выборов 30 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

