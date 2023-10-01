В Словакии на выборах лидирует пророссийская партия Smer
Словацкая партия Smer бывшего главы правительства Словакии Роберт Фицо лидирует на прошедших 30 сентября парламентских выборах, сообщает телеканал RTVS.
Таковы результаты подсчета голосов с 75% участков. Лидер партии Фицо неоднократно призывал прекратить поддержку Украины, снять санкции в отношении Москвы и начать проведение мирных переговоров для прекращения конфликта вокруг Украины. По словам аналитиков, в случае победы Smer Словакия улучшит свои отношения с Россией.
Ранее стало известно, что Словакия прекратит поставки вооружений на Украину, если оппозиционная партия Smer войдет в состав нового правительства после выборов 30 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru