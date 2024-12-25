В Словакии готовят петицию о выходе из НАТО и ЕС
В Словакии готовят петицию о выходе страны из Европейского союза и Североатлантического альянса, сообщают «Известия» со ссылкой на основателя объединения «Мотоциклисты Словакии – Брат за Брата» Матуша Алекса.
Данная организация занимается подготовкой петиции. Сбор подписей запланирован на февраль-март 2025 года. «Мы отказываемся сотрудничать с прославляемым Евросоюзом фашизмом», — указал Алекс.
Глава объединения отметил, что в Евросоюзе проживают потомки фашистов и нацистов, которые преследовали семьи современного поколения Словакии.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал спецслужбы Словакии проверить премьера Роберта Фицо после визита в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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