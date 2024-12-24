Зеленский: Киев предлагал Словакии деньги вместо российского газа
24 декабря 202406:17
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил в соцсети X, что Киев предлагал Словакии компенсацию из-за отмены транзита российского газа.
По его словам, также предлагались альтернативные маршруты поставок газа по запросу Еврокомиссии. По словам президента, глава правительства Словакии Роберт Фицо отказался от этого предложения.
«По какой-то причине он считает Москву более выгодной», — отметил Зеленский.
Ранее Зеленский призвал спецслужбы Словакии проверить премьера Фицо после визита в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru