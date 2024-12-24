Зеленский: Киев предлагал Словакии деньги вместо российского газа

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил в соцсети X, что Киев предлагал Словакии компенсацию из-за отмены транзита российского газа.

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По его словам, также предлагались альтернативные маршруты поставок газа по запросу Еврокомиссии. По словам президента, глава правительства Словакии Роберт Фицо отказался от этого предложения.

«По какой-то причине он считает Москву более выгодной», — отметил Зеленский.

Ранее Зеленский призвал спецслужбы Словакии проверить премьера Фицо после визита в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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