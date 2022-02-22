Сирия поддержала признание независимости ДНР и ЛНР

Сирия поддерживает решение президента России Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил глава сирийского МИД Фейсал Микдад.

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Накануне российский лидер подписал соответствующий указ. Кроме того, Путин и главы ДНР и ЛНР подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, отмечает «Свободная пресса».

Слова Микдада приводит ТАСС. Глава МИД подчеркнул, что Сирия выражает солидарность с республиками Донбасса и готова к сотрудничеству с ними.

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