Россияне составили топ книг для зарубежных читателей

Лидером рейтинга стал роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита» — его отметили 24% участников опроса (то есть каждый четвёртый). На второй строчке — «Преступление и наказание» Ф. Достоевского: эту книгу хотели бы видеть в международных подборках 23% респондентов. В топ‑5 также попали «Евгений Онегин» А. Пушкина (20%), «Волшебник Изумрудного города» А. Волкова (19%) и детективы Д. Донцовой (18%).

Среди других произведений, вошедших в расширенный перечень, оказались «Пищеблок» А. Иванова (12%), «Доктор Живаго» Б. Пастернака (10%), «Пикник на обочине» братьев Стругацких (9%) и поэма «Москва — Петушки» В. Ерофеева (6%).

Опрос также затронул предпочтения россиян в отношении зарубежной литературы. Так, 25% опрошенных сообщили, что при владении иностранными языками с радостью читали бы актуальные мировые бестселлеры. Интерес к произведениям Стивена Кинга в оригинале выразили около 15% респондентов, а 14% хотели бы познакомиться с циклом о Гарри Поттере на языке оригинала. От 6 до 7% участников выбрали английскую классику, бизнес‑литературу и сагу «Властелин колец». При этом значительная часть опрошенных — 32% — признались, что не стремятся читать иностранную литературу на оригинальном языке.

Ранее стало известно, что в преддверии выхода десятисерийной экранизации культовой повести Аркадия и Бориса Стругацких «Трудно быть богом» резко вырос интерес к книге, отмечает

