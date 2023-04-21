В Сингапуре повесят торговца марихуаной
21 апреля 202311:58
Власти Сингапура на следующей неделе планируют казнят мужчин за продажу килограмма марихуаны, сообщает портал CNA.
Это будет первой казнью за последние полгода, отмечает издание.
Сингапурца Тангараджу Суппию повесят в среду, 26 апреля. В прошлом году смертная казнь в Сингапуре была применена против 11 человек, все они были пойманы на продаже наркотиков.
Ранее в Кремле прокомментировали идею отмены моратория на смертную казнь, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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21 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru