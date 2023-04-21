В Сингапуре повесят торговца марихуаной

Власти Сингапура на следующей неделе планируют казнят мужчин за продажу килограмма марихуаны, сообщает портал CNA.

Экс-генпрокурор призвал депутатов объяснить решение о пожизненном сроке за госизмену

Это будет первой казнью за последние полгода, отмечает издание.

Сингапурца Тангараджу Суппию повесят в среду, 26 апреля. В прошлом году смертная казнь в Сингапуре была применена против 11 человек, все они были пойманы на продаже наркотиков.

Ранее в Кремле прокомментировали идею отмены моратория на смертную казнь, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: смертная казнь. ФОТО flickr.com
ТЕГИ:СингапурСмертная Казнь

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