В «Симпсонах» увидели предсказание трагедии с зарвавшимся «Титаном»

В одном из эпизодов рассказывается, как Гомер вместе со своим отцом отправились в подводное плаванье к затонувшему кораблю на поиски сокровища на дне океана. Оказавшись на месте, главный герой понял, что заканчивается кислород, и он начал задыхаться.

В финале Гомер очнулся в больнице в окружении семьи. Как отмечает издание, один из сценаристов мультфильма Майк Райсс ранее совершил плавание на батискафе «Титан» к затонувшему лайнеру «Титаник».

Как стало известно ранее, разрушение батискафа «Титан» и гибель экипажа могли случиться из-за накопившихся проблем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

