В «Симпсонах» увидели предсказание трагедии с зарвавшимся «Титаном»
Фанаты мультсериала «Симпсоны» увидели предсказание трагедии с батискафом «Титан», сообщает Mirror.
В одном из эпизодов рассказывается, как Гомер вместе со своим отцом отправились в подводное плаванье к затонувшему кораблю на поиски сокровища на дне океана. Оказавшись на месте, главный герой понял, что заканчивается кислород, и он начал задыхаться.
В финале Гомер очнулся в больнице в окружении семьи. Как отмечает издание, один из сценаристов мультфильма Майк Райсс ранее совершил плавание на батискафе «Титан» к затонувшему лайнеру «Титаник».
Как стало известно ранее, разрушение батискафа «Титан» и гибель экипажа могли случиться из-за накопившихся проблем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru