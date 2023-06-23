Эксперт: у батискафа «Титан» мог схлопнуться корпус

Корпус батискафа «Титан» скорее всего схлопнулся, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление одного из создателей глубоководных обитаемых аппаратов «Мир», героя России Анатолия Сагалевича.

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По его словам, воздух внутри аппарата мог привести к пневматическому взрыву, который повредил все внутри батискафа.

Ранее старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов также заявил, что обломки батискафа «Титан» свидетельствуют о том, что аппарат «схлопнулся», а экипаж погиб мгновенно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

