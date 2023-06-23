Эксперт: гибель экипажа «Титана» могла произойти из-за накопившихся проблем

Разрушение батискафа «Титан» и гибель экипажа могли случиться из-за накопившихся проблем, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление исполнительного директора Центра морских исследований МГУ Николая Шабалина.

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Он указал на существующие отчеты о различных технических проблемах аппарата, в том числе с целостностью корпуса. «Думаю, что разрушение "Титана", повлекшее гибель экипажа, произошло из-за целого комплекса накопившихся у аппарата проблем, которые не были своевременно решены», — отметил эксперт.

Как стало известно ранее, корпус батискафа «Титан» скорее всего схлопнулся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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