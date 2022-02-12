В Швеции заявили о нежелании вступать в НАТО

Швеция не стремится к вступлению в НАТО, ситуация вокруг Украины не повлияла на позицию страны. Об этом заявила государственный секретарь Швеции Карин Валленстен в беседе с Politico.

В ОДКБ обвинили НАТО в милитаризации Восточной Европы

Как отметила госсекретарь, в нынешней ситуации важны «стабильность и предсказуемость», и Стокгольм по-прежнему нацелен на сотрудничество с альянсом.

«Наша политика безопасности определена... Мы хотим быть хорошим, сильным партнером НАТО, но мы не стремимся к присоединению», — рассказала Валленстен.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:НАТОШвеция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры