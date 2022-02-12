В Швеции заявили о нежелании вступать в НАТО

Как отметила госсекретарь, в нынешней ситуации важны «стабильность и предсказуемость», и Стокгольм по-прежнему нацелен на сотрудничество с альянсом.

«Наша политика безопасности определена... Мы хотим быть хорошим, сильным партнером НАТО, но мы не стремимся к присоединению», — рассказала Валленстен.

