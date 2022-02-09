В ОДКБ обвинили НАТО в милитаризации Восточной Европы

НАТО ведет милитаризацию Восточной Европы у границ России и Белоруссии, что негативно влияет на обеспечение безопасности зоны ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил генсек ОДКБ Станислав Зась в ходе круглого стола в клубе «Валдай».

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«На западных границах зоны ответственности ОДКБ происходит существенное наращивание группировок - военных, войсковых группировок НАТО, развитие военной инфраструктуры на сопредельных территориях. С таким прицелом на обеспечение развертывания крупных группировок войск. Повышается военная активность, идет, по сути, милитаризация целого региона», — цитирует генсека РИА Новости.

Как отметил Зась, предложенные Россией инициативы по гарантиям безопасности и переговоры Москвы по снижению напряженности в Восточной Европе и Евразии в целом «соответствуют интересам ОДКБ».

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ФОТО: РИА Новости
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