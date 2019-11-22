В Швеции заявили, что россияне боятся приезжать в страну
В Министерстве иностранных дел считают, что россияне и другие иностранцы боятся посещать страну из-за создаваемого за рубежом негативного образа страны. Об этом заявила глава шведского МИД Анн Линде, пишет РИА Новости.
Так, министр рассказала, что были случаи отказов в посещении страны со стороны представителей российского гражданского общества, которые аргументировали это возможной небезопасностью.
По мнению Линде, СМИ пропагандирует соответствующий образ, освещая в большинстве своем отрицательные события в Швеции. Она подтвердила наличие проблемы в стране с бандитизмом, но заверила, что полиция и власти прилагают все усилия для борьбы с ним.
Ранее руководитель Центра Северных стран института Европы РАН Наталья Плевако в беседе с НСН объяснила, почему Швеция считает Россию "историческим врагом".
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