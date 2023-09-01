В Швеции выступили против приглашения российского посла Фондом Нобеля

Ранее издание сообщало, что Фонд Нобеля пригласил иранского, белорусского и российского послов. Это спровоцировало бурное недовольство в обществе.

Кристерссон подчеркнул, что не пригласил бы Россию, если бы на нем лежала ответственность за церемонию вручению премии, однако признал право фонда принимать самостоятельные решения. Кристерссон отметил, что пока не решил, появится ли он на мероприятии.

Тем временем лидер Либеральной партии Йохан Персон отказался ехать на церемонию вручения Нобелевской премии. Его примеру последовал и глава Центристской партии Мухаррем Демирок.

Ранее Пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила удивление в связи с желанием замглавы американского Госдепа Виктории Нуланд наградить Нобелевской премией за уход России с территории Украины главу правительства Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

