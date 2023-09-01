В Швеции выступили против приглашения российского посла Фондом Нобеля
Глава шведского правительства Ульф Кристерссон заявил, что не одобряет решение Фонда Нобеля пригласить посла России на церемонию вручения Нобелевской премии в 2023 году. Об этом сообщила шведская газета Aftonbladet.
Ранее издание сообщало, что Фонд Нобеля пригласил иранского, белорусского и российского послов. Это спровоцировало бурное недовольство в обществе.
Кристерссон подчеркнул, что не пригласил бы Россию, если бы на нем лежала ответственность за церемонию вручению премии, однако признал право фонда принимать самостоятельные решения. Кристерссон отметил, что пока не решил, появится ли он на мероприятии.
Тем временем лидер Либеральной партии Йохан Персон отказался ехать на церемонию вручения Нобелевской премии. Его примеру последовал и глава Центристской партии Мухаррем Демирок.
Ранее Пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила удивление в связи с желанием замглавы американского Госдепа Виктории Нуланд наградить Нобелевской премией за уход России с территории Украины главу правительства Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Подоляк пообещал больше атак беспилотников по территории России
- Le Figaro: Зеленского разозлила нехватка новых призывников для ВСУ
- СК возбудил дело после гибели юноши при взрыве гранаты в квартире в Москве
- Римский статут МУС направили на ратификацию в парламент Армении
- На сайте Роскомнадзора появилась форма жалоб на ЛГБТ-контент
- В США назвали Сенат «домом престарелых»
- Нарколог посоветовал водителям пить капустный смузи вместо энергетиков
- Сборная России по футболу сыграет два матча против олимпийской команды Египта
- Дания потребовала сократить число российских дипломатов до пяти
- В Швеции выступили против приглашения российского посла Фондом Нобеля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru