Посольство США в Молдавии предложило $10 млн за данные о пяти россиянах
Американское посольство в Молдавии объявило о вознаграждение до 10 млн долларов за информацию о местонахождении пяти граждан России.
В сообщении которое опубликовано на странице диппредставительства в соцсетях, говорится, что россияне, о которых идёт речь, якобы являются «сотрудниками военной разведки».
Также в посольстве указали, что информацию о разыскиваемых лицах следует обращаться по ссылке c помощью анонимного доступа посредством браузера Tor.
Ранее Минюст США объявил о вознаграждении в 10 млн долларов за информацию, которая позволит задержать россиянина Дмитрия Хорошева, которого американские власти обвинили в создании и руководстве хакерской группировкой LockBit, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru