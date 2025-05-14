Посольство США в Молдавии предложило $10 млн за данные о пяти россиянах

В сообщении которое опубликовано на странице диппредставительства в соцсетях, говорится, что россияне, о которых идёт речь, якобы являются «сотрудниками военной разведки».

Также в посольстве указали, что информацию о разыскиваемых лицах следует обращаться по ссылке c помощью анонимного доступа посредством браузера Tor.

Ранее Минюст США объявил о вознаграждении в 10 млн долларов за информацию, которая позволит задержать россиянина Дмитрия Хорошева, которого американские власти обвинили в создании и руководстве хакерской группировкой LockBit, сообщает RT.

