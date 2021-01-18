В Швеции ввели штраф за нарушение мер против COVID
Власти Швеции ввели штраф за нарушение правил, установленных правительством страны в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на шведскую прокуратуру.
Штраф составит 2 тысячи шведских крон (238 долларов). Отмечается, что положение о штрафе вступит в силу 27 января.
Ранее сообщалось, что шведские пограничники отправили домой более 400 немцев, которые планировали встретить в этой стране Новый Год. Швеция, из-за нового штамма коронавируса, ввела жёсткие ограничения на границе с Данией, через которую и пытались въехать почти 450 граждан Германии. При этом въезд в Швецию напрямую из ФРГ разрешён.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru