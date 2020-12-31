СМИ: Почти 450 граждан Германии не пустили в Швецию

Шведские пограничники отправили домой сотни немцев, которые планировали встретить в этой стране Новый Год, сообщает агентство DPA со ссылкой на правоохранительные органы Швеции.

Ранее Швеция, из-за нового штамма коронавируса, ввела жёсткие ограничения на границе с Данией, через которую и пытались въехать почти 450 граждан Германии. При этом въезд в Швецию напрямую из ФРГ разрешён.

Шведские правоохранители выразили немцам свои сожаления и посоветовали исключить Данию из своих маршрутов, напомнив, что для въезда с этой стороны «необходимы особые основания».

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что постепенно вакцина от коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech, которую используют в Германии, станет доступна для всех возрастных и профессиональных групп. По её словам она тоже будет вакцинироваться, когда придёт её очередь.

