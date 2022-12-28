В Швеции спрогнозировали значительный рост цен на нефть
В Швеции ожидают существенного роста цен на нефть после решения России запретить поставки сырья в страны, которые ранее ввели нефтяные санкции против Москвы.
Об этом сообщил шведскому телеканалу SVT аналитик банка Handelsbanken Кристиан Копфер.
Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение предельной стоимости российской нефти и нефтепродуктов. Запрещаются поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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