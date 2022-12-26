Аналитик заявил о грядущем росте цен на российскую нефть

В недалеком будущем есть предпосылки увеличения уровня стоимости нефти из России, в том числе, выше установленного Западом потолка цен на нефть. Прежде всего имеются в виду ожидания по предполагаемому балансу предложения и спроса. Об этом порталу Lenta.ru рассказал директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.

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По его словам, углеводороды сохранят статус фундамента мировой энергетики на протяжении минимум нескольких десятилетий, при этом спрос на нефть может увеличиться. Однако аналитик добавил, что недостаточные вложения в будущую добычу «черного золота» на протяжении нескольких прошедших лет могут негативно сказаться на предложении нефтяного рынка.

Также Исаков назвал другие стимуляторы возможного роста котировок. По его мнению, это ослабление антиковидных мер в Китае и прекращение распродажи нефти из стратегических резервов Вашингтона.

Ранее зампред Центробанка России Алексей Заботкин объяснил резкое ослабление рубля снижением цен на нефть и ухудшением внешних условий. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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