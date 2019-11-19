В Швеции прекратили следствие по делу Ассанжа

Власти Швеции отказались продолжать расследование по обвинению основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в изнасиловании в связи со слабостью доказательств его вины. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступила прокурор Ева-Мари Перссон. Она подчеркнула, что это связано с долгим временем, прошедшим с момента инцидента.

«Память тускнеет по естественным причинам», - подчеркнула Перссон.

Напомним, Ассанжа обвинили в изнасиловании и домогательствах в 2010 году. Основатель WikiLeaks, в свою очередь, заявил, что женщины, которые написали на него заявления, действовали из мести и под влиянием полиции.

С 2012 года Джулиан Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. 11 апреля этого года его задержали по ордеру, выданному в 2012-м за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США. Позже, 1 мая, журналиста приговорили к 11 месяцам и двум неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. После этого власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. Теперь ему грозит до 175 лет лишения свободы, а суду предстоит принять решение по вопросу об экстрадиции журналиста в США.

Напомним, Ассанж известен благодаря публикациям, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке.