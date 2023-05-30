В Швеции ожидают согласования новых санкций против России к июньскому саммиту ЕС

Новый пакет санкций Евросоюза в отношении России может быть согласован к саммиту ЕС 29-30 июня. Об этом заявила министр по европейским делам Швеции Джессика Росвалл.

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По ее словам, Стокгольм как председатель Совета ЕС работает над одиннадцатым пакетом ограничений против РФ в рамках подготовки к саммиту Евросоюза.

«В настоящий момент работа продолжается, и я надеюсь получить его (согласованный пакет. – НСН) к саммиту ЕС в июне», — цитирует Росвалл РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз не может принять очередной пакет антироссийских санкций из-за позиции Греции и Венгрии. Эти страны требуют исключения своих компаний из представленного Киевом списка «спонсоров» конфликта на Украине, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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