В Швеции ожидают согласования новых санкций против России к июньскому саммиту ЕС

По ее словам, Стокгольм как председатель Совета ЕС работает над одиннадцатым пакетом ограничений против РФ в рамках подготовки к саммиту Евросоюза.

«В настоящий момент работа продолжается, и я надеюсь получить его (согласованный пакет. – НСН) к саммиту ЕС в июне», — цитирует Росвалл РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз не может принять очередной пакет антироссийских санкций из-за позиции Греции и Венгрии. Эти страны требуют исключения своих компаний из представленного Киевом списка «спонсоров» конфликта на Украине, пишет RT.

