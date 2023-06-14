В Швеции отменили чемпионат Европы по сексу

Турнир был запланирован на 8 июня в Гетеборге, но впоследствии был перенесен на сутки, а позже и вовсе отменен из-за того, что все участники разъехались. Лапьерда рассказала, что проблема крылась в перебоях с трансляцией и отсутствии судей, а организатор чемпионата, шведский стриптизер Драган Братич, отказался ей платить, и пытался напасть на испанку.

Среди участников была и россиянка, которая в своем профиле назвала себя мастером спорта по художественной гимнастике.

Ранее британские СМИ сообщили, что местных беженок принуждают платить за жилье сексом.

