В Швеции отменили чемпионат Европы по сексу

Чемпионат Европы по сексу, который должен был пройти в Швеции, отменен из-за «ужасной» организации. Об этом рассказала участница соревнований, испанка Сельва Лапьедра. Ее слова приводит РИА Новости.

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Турнир был запланирован на 8 июня в Гетеборге, но впоследствии был перенесен на сутки, а позже и вовсе отменен из-за того, что все участники разъехались. Лапьерда рассказала, что проблема крылась в перебоях с трансляцией и отсутствии судей, а организатор чемпионата, шведский стриптизер Драган Братич, отказался ей платить, и пытался напасть на испанку.

Среди участников была и россиянка, которая в своем профиле назвала себя мастером спорта по художественной гимнастике.

Ранее британские СМИ сообщили, что местных беженок принуждают платить за жилье сексом.

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ФОТО: pixabay.com
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