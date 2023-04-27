Ученые предложили запретить секс в космосе

В опубликованном учёным исследовании «Секс в космосе: рассмотрение неконтролируемого человеческого зачатия в зарождающемся космическом туризме» говорится, что в настоящее время у человечества нет информации о том, какими последствиями для плода обернётся радиация и невесомость.

«Нереалистично предполагать, что все участники космического туризма будут воздерживаться от сексуальной активности, подвергаясь воздействию микрогравитации и повышенного уровня ионизирующего излучения во время космического полета», — отметил он.



По мнению Каллена, возможные проблемы со здоровьем могут привести к долгим судебным тяжбам с компаниями, которые занимаются космическим туризмом, поэтому желающих отправиться на орбиту следует ещё на Земле обязать подписывать отказ от занятий сексом в космосе.

Ранее академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Игорь Маринин заявил, что сомневается в реальности полёта людей на Марс в ближайшее время, сообщает RT.