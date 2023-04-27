Ученые предложили запретить секс в космосе
Профессор астробиологии Дэвид Каллен (David Cullen) из Университета Крэнфилда (Великобритания) заявил, что космическим туристам следует запретить заниматься сексом в космосе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В опубликованном учёным исследовании «Секс в космосе: рассмотрение неконтролируемого человеческого зачатия в зарождающемся космическом туризме» говорится, что в настоящее время у человечества нет информации о том, какими последствиями для плода обернётся радиация и невесомость.
«Нереалистично предполагать, что все участники космического туризма будут воздерживаться от сексуальной активности, подвергаясь воздействию микрогравитации и повышенного уровня ионизирующего излучения во время космического полета», — отметил он.
По мнению Каллена, возможные проблемы со здоровьем могут привести к долгим судебным тяжбам с компаниями, которые занимаются космическим туризмом, поэтому желающих отправиться на орбиту следует ещё на Земле обязать подписывать отказ от занятий сексом в космосе.
Ранее академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Игорь Маринин заявил, что сомневается в реальности полёта людей на Марс в ближайшее время, сообщает RT.
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