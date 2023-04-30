Guardian: беженок в Британии принуждают платить за жилье сексом

Журналист назвала интим в обмен на проживание серьезной проблемой британского общества.

По словам Брайант, женщинам приходится оказывать такие услуги, «чтобы свести концы с концами». В противном случае беженки могут оказаться на улице, констатировала обозреватель.

Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман ранее анонсировала закон, направленный на борьбу с арендодателями, принуждающих беженок к интиму.

Россия получает много обращений от проживающих в Евросоюзе украинских беженок, заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Дипломат сообщил, что женщины просят Москву помочь вернуть детей, передает «Радиоточка НСН».

