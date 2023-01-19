В Швеции осудили двух братьев за шпионаж в пользу России

По данным следствия, злоумышленники собирали секретную информацию для российской разведки на протяжении десяти лет, начиная с 2011 года.

По информации СМИ, старший брат занимал высокий пост в разведывательном агентстве Швеции, а затем в армии. Соучастники были задержаны осенью 2021 года.

Ранее стало известно, что в Швеции двум мужчинам предъявлены обвинения в шпионаже в пользу России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

