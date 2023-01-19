В Швеции осудили двух братьев за шпионаж в пользу России

В Швеции суд признал вину двух братьев подданных королевства виновными в шпионаже в пользу России, сообщает Шведское радио.

Один из них получил пожизненный срок заключения, второго приговорили к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы. При этом, как отмечается, оба брата не признали свою вину.

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По данным следствия, злоумышленники собирали секретную информацию для российской разведки на протяжении десяти лет, начиная с 2011 года.

По информации СМИ, старший брат занимал высокий пост в разведывательном агентстве Швеции, а затем в армии. Соучастники были задержаны осенью 2021 года.

Ранее стало известно, что в Швеции двум мужчинам предъявлены обвинения в шпионаже в пользу России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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