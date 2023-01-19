В Швеции осудили двух братьев за шпионаж в пользу России
В Швеции суд признал вину двух братьев подданных королевства виновными в шпионаже в пользу России, сообщает Шведское радио.
Один из них получил пожизненный срок заключения, второго приговорили к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы. При этом, как отмечается, оба брата не признали свою вину.
По данным следствия, злоумышленники собирали секретную информацию для российской разведки на протяжении десяти лет, начиная с 2011 года.
По информации СМИ, старший брат занимал высокий пост в разведывательном агентстве Швеции, а затем в армии. Соучастники были задержаны осенью 2021 года.
Ранее стало известно, что в Швеции двум мужчинам предъявлены обвинения в шпионаже в пользу России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 914 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 154 / сут.
- В Швеции осудили двух братьев за шпионаж в пользу России
- В Совфеде допустили рост военно-политического давления на Россию
- Патриарх Кирилл предупредил о конце мира из-за желания уничтожить Россию
- В Крыму предупредили США и Украину о последствиях атаки полуострова
- Лавров: у РФ и Белоруссии единая позиция по целям спецоперации
- Токаев распустил нижнюю палату парламента Казахстана
- Группа «Би-2» начала продажу билетов на перенесенный концерт в Москве
- Создатель ЧВК «Вагнер» поддержал идею главы Минпросвещения РФ
- МИД РФ: Еврейский конгресс себя дискредитировал
- Путин окунулся в крещенскую купель в Подмосковье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru