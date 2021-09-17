В Германии более 800 граждан привили просроченной вакциной Moderna

В Германии 840 жителей федеральной земли Баден - Вюртемберг на юго-западе страны поставили прививки с просроченным препаратом Modera. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое издание Bild.

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Вакцину с прошедшим сроком годности ставили с 8 августа по 14 сентября. Отмечается, что причиной такой ошибки стала неправильная маркировка, в частности, на упаковке был указан более продолжительный срок годности, чем требуют нормы.

Между тем, врачи не ожидают никаких существенных последствий, влияющих на эффективность действия препарата.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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