В Германии более 800 граждан привили просроченной вакциной Moderna

Вакцину с прошедшим сроком годности ставили с 8 августа по 14 сентября. Отмечается, что причиной такой ошибки стала неправильная маркировка, в частности, на упаковке был указан более продолжительный срок годности, чем требуют нормы.

Между тем, врачи не ожидают никаких существенных последствий, влияющих на эффективность действия препарата.

