В Швейцарии завили о 55 скончавшихся после прививки от COVID-19

Агентство заявило о том, что изучило 577 уведомлений о негативных эффектах после прививок от коронавируса вакциной Pfizer и 580 аналогичных заявлений о препарате компании Moderna. Специалисты подчеркнули, что средний возраст скончавшихся был 84 года, поэтому нельзя заявлять о связи между прививкой и смертью. Кроме того, большая часть этих людей имела серьезные заболевания.

Что касается негативных последствиях прививки, то среди них было 396 сообщений о повышении температуры, сложностях с дыханием, сильной головной боли или мигрени. тошноте и повышении давления. Кроме того, 12 человек заявили об аллергии. Отмечается, что в Швейцарии уже сделано 1,7 млн прививок, около 645 тысяч человек прошли полный курс вакцинации

