В Швейцарии возбудили 56 дел по подозрению в нарушении санкций против РФ

Власти Швейцарии возбудили 56 дел, связанных с несоблюдением антироссийских санкций. Об этом со ссылкой на Государственный секретариат экономики страны сообщает ТАСС.

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Представитель ведомств Фабиан Майенфиш указал, что уже завершено 41 производство. В 26 случаях производство было прекращено, а в остальных 15 на нарушителей были наложены штрафы

«Эффективная и полная реализация санкций против России является приоритетом для правительства Швейцарии», - заключил Майенфиш.

Ранее в Японии был задержан россиянин, которого подозревают в помощи России в обходе санкций, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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