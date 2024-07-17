В Швейцарии возбудили 56 дел по подозрению в нарушении санкций против РФ

Представитель ведомств Фабиан Майенфиш указал, что уже завершено 41 производство. В 26 случаях производство было прекращено, а в остальных 15 на нарушителей были наложены штрафы

«Эффективная и полная реализация санкций против России является приоритетом для правительства Швейцарии», - заключил Майенфиш.

Ранее в Японии был задержан россиянин, которого подозревают в помощи России в обходе санкций, сообщает RT.

