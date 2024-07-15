ЕС продлил санкции против Ирана за поддержку России

Евросоюз продлил санкции в отношении Ирана за «поддержку России» и за якобы осуществляемую Тегераном «дестабилизацию» на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.

Евросоюз расширил антироссийские санкции

Отмечается, что ограничения связаны с «военной поддержкой» РФ и «вооруженных групп и образований на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря». Санкции будут действовать до 27 июля 2025 года.

Рестрикции были введены в отношении 12 граждан и девяти организаций, они включают запрет на въезд для физлиц, блокирование активов в юрисдикциях Европы, запрет на кредитование и инвестиции.

«Существующие ограничительные меры будут по-прежнему пересматриваться ежегодно», — подчеркнули в Совете ЕС.

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ФОТО: РИА Новости
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