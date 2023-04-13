В Швейцарии предупредили о закрытии банковских счетов россиян

Швейцарские банки начали предупреждать клиентов из России о закрытии счетов, если они платят налоги в бюджет РФ, пишет РБК.

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Финансовые учреждения республики начали следить за перечислениями своих российских клиентов, сообщили изданию швейцарские адвокаты.

Клиентам рассылают предупреждения, что если они платят налоги в России, то их счета будут закрыты. Юристы отметили, что действия банков носят выборочный характер.

Собеседники издания связали ситуацию с конфликтом на Украине.

Банк ВТБ ранее отчитался об убытках в размере $7,7 миллиарда. В то же время потери финансового сектора США из-за кризиса составили $400 миллиардов в месяц, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: credit-suisse.com
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