В Швейцарии предупредили о закрытии банковских счетов россиян
Швейцарские банки начали предупреждать клиентов из России о закрытии счетов, если они платят налоги в бюджет РФ, пишет РБК.
Финансовые учреждения республики начали следить за перечислениями своих российских клиентов, сообщили изданию швейцарские адвокаты.
Клиентам рассылают предупреждения, что если они платят налоги в России, то их счета будут закрыты. Юристы отметили, что действия банков носят выборочный характер.
Собеседники издания связали ситуацию с конфликтом на Украине.
Банк ВТБ ранее отчитался об убытках в размере $7,7 миллиарда. В то же время потери финансового сектора США из-за кризиса составили $400 миллиардов в месяц, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru