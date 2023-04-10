«Деградация и девальвация»: Как мировой кризис ударит по России

США и Евросоюз не видят «свет в конце тоннеля», при этом российский Минфин и Центробанк в любой непонятной ситуации ослабляют рубль, сказал в эфире НСН Василий Колташов.

Экономический кризис в США и Европе может оказаться долгим, при этом он грозит России снижением цен на нефть и обнищанием граждан, заявил в интервью НСН руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов.

Экс-глава банка «Открытие» Михаил Задорнов ранее сказал в интервью РИА Новости, что новый финансовый кризис сильнее всего ударит по венчурному рынку и криптовалюте, которые «не регулируются и ничем не обеспечены».

«Рубль-неваляшка»: Кто и зачем уронил российскую валюту
«Если понимать под цикличностью в мировой экономике повторяемость периодов роста и спада, кризис уже более чем присутствует с 2022 года. Массовые увольнения в американской IT-сфере свидетельствуют об экономических проблемах, банкротства трех крупных банков говорят о серьезнейших проблемах в этой сфере. Особенность этой ситуации в том, что спуск может оказаться долгим. Обычно под словом кризис подразумеваются непродолжительные, временные проблемы, на фоне которых виден свет в конце тоннеля, то есть все будет хорошо. Про ситуацию в США, Англии, Евросоюзе и Японии мы сказать такого не можем. Это, скорее, упадок и деградация, но не циклическая вещь», - сказал Колташов.

По его словам, кризис может быть и «признаком здоровья экономики», однако сейчас в Европе этого не происходит.

«Понятие "кризис" означает поворот, это признак здоровья экономики: если вы упали, то вы подниметесь. Но нынешняя ситуация выглядит как деградация и спуск с вершины. Британский финансовый сектор показывает, что расти он дальше не может. В Швейцарии фактически банкротство одного из крупнейших банков "Credit Suisse". Очевиден страх европейского Центрального банка по поводу правительственных дефолтов в Италии, Франции, Германии и других странах», - констатировал экономист.

Колташов объяснил, чем опасна нынешняя ситуация в мире для России.

Преступление и наказание: В Госдуме указали на «главный тормоз» закона о майнинге
«Минус в том, что мировые цены могут еще понижаться. Цены на нефть, в частности, будут зависеть от того, насколько эффективно ОПЕК+ будет сокращать добычу, если это понадобится еще раз, а может быть, как в песне, "еще много-много раз". Второй момент касается того, что в нашей экономической политике господствует неолиберализм. Ключевое правило Минфина и Банка России: "В любой непонятной ситуации девальвировать рубль". Так можно дойти до крайнего обнищания массового потребителя на внутреннем рынке», - заключил собеседник НСН.

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее указал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», в чем «главный тормоз» законопроекта, регулирующего майнинг и операции с криптовалютами.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
ТЕГИ:РубльЭкономический КризисСША

Горячие новости

Все новости

партнеры