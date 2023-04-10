«Деградация и девальвация»: Как мировой кризис ударит по России

Экономический кризис в США и Европе может оказаться долгим, при этом он грозит России снижением цен на нефть и обнищанием граждан, заявил в интервью НСН руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов.

Экс-глава банка «Открытие» Михаил Задорнов ранее сказал в интервью РИА Новости, что новый финансовый кризис сильнее всего ударит по венчурному рынку и криптовалюте, которые «не регулируются и ничем не обеспечены».