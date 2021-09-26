В Швейцарии поддержали легализацию однополых браков

По предварительным результатам референдума на 17:30 (мск), 64,5 процентов населения поддержали инициативу по легализации однополых браков.

Поправки в гражданский кодекс страны, которые позволят внедрить систему «брака для всех», были внесены в декабре прошлого года. С 2007 года однополые пары могли заключать в Швейцарии зарегистрированное партнерство, но имели права на усыновление или удочерение детей. Теперь такая возможность у них появится.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 75% россиян негативно относятся к однополым бракам.

