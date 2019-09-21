В штурме Зоны-51 участвовали более двух тысяч человек
21 сентября 201913:38
Свыше двух тысяч человек съехались в американский штат Невада на штурм секретной военной базы «Зона 51», информирует телеканал 8 News NOW.
Целью штурма секретного объекта является «освобождение инопланетян», исследования которых, якобы, проводят американские военные.
Участники штурма используют символику, которая ассоциируется с инопланетянами: тематические плакаты, шапочки из фольги, костюмы пришельцев, пишет Газета.ru.
Ранее НСН рассказала, какие меры предосторожности предприняты ВВС США для сохранения секретного объекта «Зона 51».
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