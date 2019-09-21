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В штурме Зоны-51 участвовали более двух тысяч человек

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Участники штурма используют символику, которая ассоциируется с инопланетянами: тематические плакаты, шапочки из фольги, костюмы пришельцев, пишет Газета.ru.

Свыше двух тысяч человек съехались в американский штат Невада на штурм секретной военной базы «Зона 51», информирует телеканал 8 News NOW.

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