Свободу инопланетянам... и шаманам

В России задержан шаман Александр Габышев, он же шаман Саша, шедший из Якутии в Москву «изгонять Путина», потому что «бог велел». С федеральной трассы «Байкал» его доставили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. Можно было бы и дождаться его прихода в Москву – он рассчитывал дойти до столицы к 2021 году – и уже тут направить его стопы в НИИ психиатрии имени Сербского. Есть, правда, еще пара его сторонников, которые обещают дойти до Москвы.

Но что эти несколько человек против массового помешательства в Америке! Там десятки тысяч (!) людей собираются штурмовать секретный военный объект в штате Невада под названием «Зона 51». С середины прошлого века она считается местом секретных исследований инопланетных существ, которых будто бы там же и удерживают. По официальным данным, она используется для испытаний всех новейших летательных аппаратов военного назначения.

Напасть пришла традиционно для наших дней – из соцсетей. 21-летний шутник из Калифорнии Метти Роберс еще летом призвал проникнуть в «Зону 51» и освободить инопланетян. Для преодоления защиты объекта он предлагал использовать так называемый «бег Наруто», чтобы двигаться быстрее пуль, как в мультфильмах. Он создал страницу 27 июня. За три дня его пост с предложением штурмовать военную базу собрал 600 лайков, а впоследствии количество просмотров страницы достигло 2 млн. Причем, идею поддержали звезды Голливуда: Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан, Чак Норрис и другие. По оценкам американских властей, в попытке «штурмовать» «Зону 51» могут принять участие не менее 40 тысяч человек. Последствия могут быть самыми серьезными: «Зону 51» разрешено защищать любыми способами, вплоть до уничтожения, в случае нападения на базу у ее защитников есть инструкция открывать огонь на поражение, - предупредили ВВС США. Воздушное пространство над объектом закрыто, к нему стянуты значительные силы военных.

Овеянная целым ворохом конспирологических теорий военная база «Зона 51» давно не давала покоя искателям инопланетного разума. Но до сих пор режим высочайшей секретности сбоев не давал. Не даст, вероятно, и в этот раз, вопрос, какой ценой. Убоявшись последствий своей шутки, Роберс решил организовать музыкальный фестиваль в ближайшем к «Зоне 51» городе Рэйчел, призвав собраться на нем вместо штурма базы. Но снежный ком помешательства было не остановить: с утра 20 сентября к месту событий уже прибыли несколько тысяч «охотников за инопланетянями».

Это вам не пеший шаман на походе длиной восемь тысяч километров. Никаких психдиспансеров не хватит. Шамана Сашу, кстати, уже отпустили домой.

