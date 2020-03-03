В штате Вашингтон число жертв коронавируса возросло до пяти
Количество скончавшихся от коронавируса человек в штате Вашингтон возросло до пяти. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее заявление сделало управление общественного здравоохранения округа Кинг. Всего в округе известно о 14 случаях заражения коронавирусом.
Ранее сообщалось о двух умерших, сегодня их число возросло до пяти. Как пишет агентство, все пятеро находились в возрастной категории от 50 до 80 лет.
Ученые и экономисты в эфире НСН проанализировали влияние эпидемии коронавируса на экономику в России и в мире.
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