В штате Вашингтон число жертв коронавируса возросло до пяти

Количество скончавшихся от коронавируса человек в штате Вашингтон возросло до пяти. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление сделало управление общественного здравоохранения округа Кинг. Всего в округе известно о 14 случаях заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось о двух умерших, сегодня их число возросло до пяти. Как пишет агентство, все пятеро находились в возрастной категории от 50 до 80 лет.

Ученые и экономисты в эфире НСН проанализировали влияние эпидемии коронавируса на экономику в России и в мире.



